Кункабаев прокомментировал супербой против Джалолова на ЧМ-2023 по боксу

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Вчера 23:59
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Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев прокомментировал итоги четвертьфинального боя против узбекистанца Баходира Джалолова на чемпионате мира в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок состоялся в весовой категории свыше 92 килограммов. Бой завершился победой Джалолова единогласным решением судей - 5:0. По ходу встречи Кункабаев был дважды предупрежден.

"Ассаламуалейкум всем. В первую очередь хочу поблагодарить всех фанатов, которые поддерживали, а также тренерам. Бой как сами видели, был непростой. Он мой давний соперник. Тактика тренеров немного отклонилась от первоначального плана. Будем работать над ошибками, вернемся сильнее и поднимем казахстанский флаг. Я верю в это. Поддерживайте нас в победах и поражениях. Остальным ребятам хочу пожелать удачи и вернуться домой с золотой медалью", - сказал Кункабаев.

Таким образом казахстанский спортсмен не смог выйти в 1/2 финала и остался без медали чемпионата мира.

Баходир Джалолов победил Камшыбека Кункабаева в супербое на ЧМ-2023 по боксу

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Метки:
Кункабаев Камшыбек ЧМ по боксу Сборная Казахстана по боксу

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