Крупным разгромом обернулся бой чемпионки мира из Казахстана на турнире в Астане

Казахстанка Аида Абикеева стартовала со стадии 1/8-й финала этапа Кубка мира по боксу, который проходит в Астане, сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей в весовой категории до 65 килограммов стала англичанка Дион Берман. Первый раунд с разгромным счетом 5:0 остался за Абикеевой. Идентично завершился и второй отрезок - на записках всех судей Аида вела уже 20:18.

Для победы Берман в третьем раунде необходимо было завершать поединок досрочно. Однако этого не произошло, и казахстанка уверенно довела встречу до победы.

Таким образом, Абикеева вышла в четвертьфинал соревнований.

Отметим, что Аида является чемпионкой мира по боксу-2025.