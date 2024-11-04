Круче Узбекистана: Казахстан выиграл медальный зачет ЧМ-2024 по боксу и сотворил историю

Казахстан выиграл медальный зачет молодежного чемпионата мира-2024 по боксу, проходившего с 22 октября по 3 ноября в черногорской Будве, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

В 25 весах в мужском и женских соревнованиях казахстанская команда завоевала 17 медалей (6-1-10) и впервые в своей истории заняла первое место в общем зачете.

Золото выиграли Боранбек Бексултан (51 кг), Торехан Сабырхан (67 кг), Онер Сейлхан (71 кг), Санжар-Али Бегалиев (75 кг), Елянур Турганова (50 кг) и Аружан Зейноллаева (81 кг).

Общий медальный зачет:

Казахстан - 6 золота, 1 серебро, 10 бронз;

Узбекистан - 5 золота, 5 серебра, 3 бронзы;

Россия - 5 золота, 2 серебра, 1 бронза;

Китай - 3 золота, 3 серебра, 4 бронзы;

Ирландия - 3 золота;

Турция - 1 золото, 2 серебра, 3 бронзы;

Северная Корея - 1 золото, 1 серебро;

Мексика - 1 золото, 1 бронза;

Азербайджан - 2 серебра, 3 бронзы;

Куба - 2 серебра;

Сборная нейтральных атлетов - 2 серебра, 1 бронза;

Иран - 1 серебро, 2 бронзы;

Колумбия - 1 серебро;

Испания - 1 серебро;

Пуэрто-Рико — 1 серебро;

Франция - 1 серебро, 1 бронза;

Польша - 3 бронзы;

Армения - 3 бронзы;

Венесуэла – 2 бронзы;

Кыргызстан - 2 бронзы;

Греция – 2 бронзы;

Тунис – 2 бронзы;

Румыния – 2 бронзы;

Сербия – 1 бронза;

Беларусь – 1 бронза;

Новая Зеландия – 1 бронза;

Болгария – 1 бронза;

Марокко – 1 бронза.