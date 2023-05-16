Казахстану предрекли битву с Узбекистаном за золото в боксе на Олимпиаде в Париже

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 13:59
©IBA

Британский обозреватель бокса Тейлор О’Хиггинс прокомментировал финальный бой чемпионата мира-2023 в Ташкенте между казахстанцем Асланбеком Шымбергеновым и узбеком Саиджамшидом Джафаровым, сообщают Vesti.kz.

Соперники сошлись в весовой категории до 71 килограмма. Поединок закончился победой Шымбергенова единогласным решением судей.

IBA отметила превосходство Казахстана над Узбекистаном в финалах ЧМ-2023 по боксу

"В упакованном дивизионе до 71 килограмма действующий чемпион Азии Асланбек Шымбергенов из Казахстана победил узбека Саиджамшида Джафарова и стал чемпионом мира в первом среднем весе. Блестящая победа Шымбергенова, которому два года назад в четвертьфинале в Белграде не повезло выйти на Юрия Захариева, ставшего в итоге чемпионом. И Шымбергенов, и Джафаров будут одними из фаворитов на золото в Париже в следующем году", - написал эксперт в твиттере.

Шымбергенов был капитаном сборной Казахстана на ЧМ-2023. Помимо него чемпионами мира в Ташкенте стали Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг). Серебряную медаль завоевал Дулат Бекбауов (67 кг). 

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу Узбекистан Олимпиада

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