Казахстанца назвали лучшим боксёром элитного турнира в Испании

Представители мужской сборной Казахстана Торехан и Махмуд Сабырханы вошли в топ-10 лучших боксёров международного турнира Boxam Elite-2026 по версии известного британского эксперта Мэтта Робинсона, передают Vesti.kz.

Сабырхан-младший – лучший на турнире

Эксперт признал Торехана Сабырхана лучшим боксёром турнира. Его старший брат Махмуд занял седьмую строчку в его личном рейтинге.

"Это мой топ-10 боксёров с недавнего турнира Boxam Elite 2026 в Ла-Нусии. Как и во многих моих предыдущих списках, это не топ-10 золотых медалистов. Это мой личный топ-10 тех, кто впечатлил меня больше всего, боксёров, которые показали феноменальные выступления, удивили меня или одержали по-настоящему впечатляющие победы.

Борьба за первое место между Тореханом и Аль-Альмади была невероятно упорной, так как оба были выдающимися на протяжении всего турнира. В итоге я отдал предпочтение Торехану благодаря его финальному выступлению, хотя финал Аль-Альмади против Сачина был одним из самых ярких боёв финального дня", — отметил Робинсон.