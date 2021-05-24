В казахстанской федерации озвучили гонорары победителям и призерам чемпионата Азии по боксу в Дубае

Президент казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев учредил призовой фонд для победителей и призеров стартующего чемпионата Азии-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

Так, чемпионы континентальных соревнований в Дубае (ОАЭ) получат по десять тысяч долларов США, обладатели серебряных медалей - пять тысяч, бронзовых - 2,5 тысячи.

Ранее аналогичный призовой фонд озвучила АИБА.

Напомним, что ЧА пройдет с 21 мая по 1 июня. Мужские и женские сборные Казахстана выступят основными составами. В первый соревновательный день на ринг выйдут Махмуд Сабырхан, Серик Темиржанов, Закир Сафиуллин и Абильхан Аманкул.

Прямая трансляция стартовых боев казахстанских боксеров на чемпионате Азии в Дубае

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