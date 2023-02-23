Казахстанского боксера дисквалифицировали на малом ЧМ по боксу

Казахстанский боксер Абзал Куттыбеков не вышел в четвертьфинал проходящего в Софии (Болгария) международного турнира "Кубок Странджа", который еще называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 92 килограммов в рамках 1/8 финала он провел бой против Артема Иорданяна из Грузии. Куттыбеков вел по ходу боя, но заработал дисквалификацию в третьем раунде и был признан проигравшим. Эта потеря стала пятой для сборной Казахстана.

Напомним, что ранее сегодня в четвертьфинал вышел Оразбек Асылкулов (57 килограммов), который побил главную сенсацию малого чемпионата мира.

Также сегодня свои бои проведут еще шесть казахстанских боксеров, в их числе звезды сборной Казахстана Бекзад Нурдаулетов и Камшыбек Кункабаев. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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