Казахстан понес еще одну потерю на малом ЧМ по боксу

Казахстанский боксер Кенже Муратулы не смог пробиться в четвертьфинал проходящего в Софии (Болгария) международного турнира "Кубок Странджа", который еще называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 23 февраля, он провел поединок в рамках 1/8 финала весовой категории до 51 килограмма. Соперником казахстанца стал представитель Индии Бишвамитра Чонгтхам. Муратулы проиграл единогласным решением судей - 0:5. Эта потеря стала четвертой для сборной Казахстана.

Напомним, что ранее сегодня в четвертьфинал вышел Оразбек Асылкулов (57 килограммов), который побил главную сенсацию малого чемпионата мира.

Также сегодня свои бои проведут еще шесть казахстанских боксеров, в их числе звезды сборной Казахстана Бекзад Нурдаулетов и Камшыбек Кункабаев. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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