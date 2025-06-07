Казахстанский супертяж одержал победу на престижном турнире и завоевал медаль

В Нидерландах продолжается международный турнир по боксу Eindhoven Box Cup, где в четвертьфинале уверенную победу одержал казахстанский боксер Нурлан Сапарбай, передают Vesti.kz.

На стадии 1/4 финала в весовой категории свыше 90 кг Сапарбай встретился с представителем Германии Мервелем Биндой. Поединок завершился уверенной победой казахстанца единогласным решением судей — 5:0. Во втором раунде Сапарбай отправил соперника в нокдаун, что стало ключевым моментом боя.

Благодаря этой победе Нурлан Сапарбай прошёл в полуфинал турнира и уже гарантировал себе как минимум бронзовую медаль. Мервель Бинда, в свою очередь, завершил выступление на турнире.

Ранее в этот день победы на Eindhoven Box Cup также одержали казахстанцы Ертуган Зейнуллинов (65 кг), Аблайхан Жусупов (70 кг) и Сабыржан Аккалыков (75 кг).