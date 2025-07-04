Казахстанский чемпион по боксу объявил о завершении карьеры и назвал причину

Казахстанский боксер Ермахан Жакпеков объявил о завершении профессиональной карьеры, передают Vesti.kz.
Об этом спортсмен сообщил в своих социальных сетях.
"Завершаю свою боксерскую карьеру. Травма заставила остановиться. Бокс был огромной частью моей жизни. Он дал мне силу, дисциплину, характер и настоящих людей рядом.
Я горжусь каждым раундом, каждой каплей пота, каждым выходом в ринг.
Спасибо всем, кто верил в меня.
Спасибо тем, кто был рядом - в победах и в поражениях.
Я ухожу с благодарностью и с высоко поднятой головой.
Это не конец - это новый старт. Просто теперь бой продолжается вне ринга", - написал Жакпеков.
Отметим, что Ермахан Жакпеков - пятикратный чемпион Казахстана, двукратный чемпион Азии и серебряный призер чемпионата мира 2018 года.