Казахстанский боксёр Айдос Медет впервые за семь лет провёл поединок на любительском ринге и одержал победу на турнире Кубок президента IBA в Стамбуле (Турция), сообщают Vesti.kz.

Медет успешно вернулся в любительский бокс

Соперником казахстанца стал представитель Руанды Пасифик Нийонзима. По итогам встречи судьи единогласно признали Медета победителем.

Отметим, что Айдос выступает на профессиональном ринге с 2018 года. В январе он провёл свой последний на данный момент бой, в котором единогласным решением судей уступил армянину Азату Оганесяну (23-6, 17 КО). Это поражение стало первым в профессиональной карьере казахстанца.

На данный момент рекорд Медета в профессиональном боксе составляет 13 побед (9 нокаутом) и одно поражение.

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