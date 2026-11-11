Казахстанский боксёр разгромил мексиканца и вышел в финал Олимпиады

Казахстанский боксёр Бибарыс Аширбай одержал уверенную победу над представителем Мексики Хорхе Луисом Ньебласом Гутьерресом в полуфинале юношеских Олимпийских игр-2026 в Дакаре (Сенегал) и пробился в решающий поединок турнира, сообщают Vesti.kz.

Аширбай победил единогласным решением судей

Полуфинальная встреча в весовой категории до 70 килограммов продлилась все три раунда. По итогам боя судьи единогласно отдали победу казахстанцу со счётом 5:0.

Таким образом, Аширбай вышел в финал, а его мексиканский соперник завершил выступление на Играх с бронзовой медалью.

Казахстан представлен в двух финалах

Аширбай стал вторым представителем Казахстана, которому удалось пробиться в финал боксёрского турнира. Ранее аналогичного успеха добилась Акнур Турсынгали, победившая в полуфинале весовой категории до 57 килограммов украинку Евангелину Петрук.

Боксёрские соревнования юношеских Олимпийских игр проходят в Дакаре с 7 по 12 ноября. Казахстан на турнире представляют три спортсмена: Бибарыс Аширбай (до 70 кг), Акнур Турсынгали (до 57 кг) и Марал Толепберген (до 54 кг).