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Казахстан с разгромом 4:1 вышел в финал Олимпиады по боксу

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Казахстан с разгромом 4:1 вышел в финал Олимпиады по боксу Фото: ©КФБ

Казахстанская боксёрша Акнур Турсынгали одержала победу над представительницей Украины Евангелиной Петрук и вышла в финал летних юношеских Олимпийских игр в Дакаре (Сенегал), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанская боксёрша Акнур Турсынгали одержала победу над представительницей Украины Евангелиной Петрук и вышла в финал летних юношеских Олимпийских игр в Дакаре (Сенегал), сообщают Vesti.kz.

Турсынгали победила в полуфинале

Встреча в весовой категории до 57 килограммов завершилась победой казахстанской спортсменки. Судьи отдали ей предпочтение со счётом 4:1.

Таким образом, Акнур Турсынгали получила возможность побороться за золотую медаль Олимпиады. В финале её соперницей станет бразильянка Сара Кампос. Решающий поединок запланирован на 12 ноября.

Подробности олимпийского турнира

Боксёрские соревнования в рамках юношеских Олимпийских игр проходят с 7 по 12 ноября. В турнире участвуют 116 спортсменов из 77 национальных олимпийских комитетов.

Медали разыгрываются в десяти весовых категориях — пяти среди девушек и пяти среди юношей.

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