Со счётом 5:0 завершился бой Казахстан - Узбекистан за финал Олимпиады

Казахстанская боксёрша Марал Толепберген уступила представительнице Узбекистана Сабрине Чакомоновой в полуфинале юношеских Олимпийских игр-2026, проходящих в Дакаре (Сенегал).

Чакомонова вышла в финал

Полуфинальная встреча в весовой категории до 54 килограммов завершилась единогласной победой узбекистанской спортсменки со счётом 5:0.

Таким образом, Чакомонова пробилась в финал турнира и теперь поборется за золотую медаль. Толепберген завершила выступление на Играх с бронзовой наградой.

Боксёрские соревнования юношеских Олимпийских игр проходят в Дакаре с 7 по 12 ноября.

Ранее казахстанский боксёр разгромил мексиканца и вышел в финал Олимпиады.

Казахстан с разгромом 4:1 вышел в финал Олимпиады по боксу

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