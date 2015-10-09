"Весь мир будет смотреть этот бой". Алимханулы сделал заявление о поединке с Канело

Непобеждённый казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО) выразил желание провести поединок с действующим обладателем титула WBC во втором среднем весе мексиканцем Саулем Канело Альваресом (64-3-2, 39 КО), передают Vesti.kz.

Алимханулы хочет встретиться с Канело

Казахстанский боксёр заявил, что заинтересован в таком противостоянии, однако сомневается, что команда мексиканца согласится на бой.

"Я с нетерпением жду этого боя! Канело знает меня, и его команда меня знает. Не думаю, что они согласятся драться с лучшим боксёром на планете. Но если согласятся, весь мир будет смотреть этот бой", — написал Алимханулы в соцсети X.

1 ноября Альварес победил француза Кристиана Мбилли (29-1-1, 24 КО) и завоевал вакантный титул чемпиона мира WBC во втором среднем весе.

Следующий бой Алимханулы проведёт с Бэнком

В январе следующего года казахстанец должен встретиться с непобеждённым датчанином Якобом Бэнком (20-0, 11 КО). На кону поединка будет стоять вакантный пояс WBO в той же весовой категории.

Ранее Алимханулы заявлял о намерении встретиться с победителем противостояния Альвареса и Мбилли в мае 2027 года — после боя с Бэнком.

Ранее тренер и менеджер мексиканского боксёра Эдди Рейносо включил Алимханулы в шорт-лист потенциальных соперников Канело на 2027 год.

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