Алимханулы включили в шорт-лист Канело на 2027 год

Тренер и менеджер мексиканского боксёра Сауля Канело Альвареса (64-3-2, 39 KO) Эдди Рейносо заявил, что в 2027 году его подопечный планирует провести два или три боя, сообщают Vesti.kz.

Специалист также назвал нескольких потенциальных соперников для мексиканца. В их числе победитель противостояния между казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17-0, 12 KO) и непобеждённым датчанинином Якобом Бэнком (20-0, 11 КО).

Поединок за вакантный пояс WBO во втором среднем весе состоится 23 января 2027 года на ринге Forum Horsens в Хорсенсе (Дания).

Отметим, этот титул стал вакантным после того, как британский боксёр Хамза Шираз (24-0-1, 19 KO) официально освободил его.

Альварес является чемпионом мира WBC во втором среднем весе.

31 октября Канело возглавил вечер бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где победил француза Кристиана Мбилли (29-1-1, 24 КО). Благодаря этой победе мексиканец завоевал титул.

Ранее в США озвучили вердикт по бою Жанибек Алимахнулы - Канело Альварес.

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