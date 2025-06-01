Казахстанский боксер устроил разгром узбекистанцу и взял золото

Казахстанский боксер Торехан Сабырхан одержал победу в финале престижного международного турнира Thailand Open-2025, который проходит в столице Таиланда — Бангкоке, передают Vesti.kz.

В решающем поединке весовой категории до 70 килограммов Сабырхан встретился с представителем Узбекистана Мухаммадазизбеком Исмоиловым. По итогам боя казахстанец уверенно одержал победу единогласным решением судей — 5:0.

Таким образом, Торехан Сабырхан стал обладателем золотой медали, а его соперник занял второе место.

Напомним, Сабырхан — четырехкратный чемпион Азии среди юниоров и юношей, что делает его уникальным спортсменом в истории континентального бокса. В апреле 2025 года он также успешно провел дебютный бой на профессиональном ринге.

В финалах турнира в Таиланде также выступят еще шесть казахстанских спортсменов.