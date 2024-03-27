Казахстанский боксер сотворил сенсацию и вышел в финал турнира в Баку

Казахстанский боксер Тимур Кабдешов выступил в 1/2 финала международного турнира по боксу "Великий шелковый путь" в Баку (Азербайджан), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 54 килограммов Кабдешов противостоял чемпиону Европы Максиму Кузнецову из России. Казахстанец, получивший рассечение сенсационно одержал победу раздельным решением судей и вышел в финал.

Напомним, что сегодня еще два представителя Казахстана поспорят за выход в финал: Талгат Сырымбетов (до 60 кг) проведет бой с Бахтиером Асадовым из Узбекистана, а Дархан Дуйсебай (до 71 кг) выступит против Казры Тахмасеви из Ирана.

Добавим, что ранее в финал от Казахстана вышли Темиртас Жусупов (до 48 кг) и Сагындык Тогамбай (до 92 кг).