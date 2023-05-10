Казахстанский боксер сделал заявление после выхода в 1/2 финала на ЧМ-2023

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Вчера 22:36
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Казахстанский боксер Дулат Бекбауов вышел в 1/2 финала чемпионата мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz. В весовой категории до 67 килограммов казахстанец нанес поражение мексиканцу Мигелю Анхелю Мартинесу.

"Слава богу, вышел в полуфинал чемпионата мира благодаря победе над мексиканским боксером. Спасибо за поддержку! С такой поддержкой у нас все будет хорошо! Спасибо тренерам! Благодаря их тактике добились победы", - заявил Бекбауов.

На прошлогоднем чемпионате Азии в Аммане (Иордания) Бекбауов стал серебряным призером.

Сегодня в Ташкенте на ринг выйдет еще один представитель Казахстана Камшыбек Кункабаев, который в весе свыше 92 килограммов будет биться с узбекистанцем Баходиром Джалоловым. б

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Метки:
ЧМ по боксу Сборная Казахстана по боксу

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