Казахстанский боксер проиграл узбеку в бою за выход в полуфинал малого ЧМ

Темирхан Тезек не вышел в полуфинал "Кубка Странджа", сообщает корреспондент Vesti.kz. Международный турнир, который называют малым чемпионатом мира по боксу, проходит в Софии (Болгария).

Сегодня, 23 февраля, он провел четвертьфинальный поединок в рамках весовой категории до 67 килограммов. Соперником Тезека был представитель Узбекистана Бехзод Хамидов. Казахстанец приграл решением судей со счетом 2:3.

Также сегодня свои бои за выход в 1/2 финала проведут Бекзат Танатар (86 кг) и Камшыбек Кункабаев (+92 кг). Оба также встретятся с боксерами из Узбекистана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.