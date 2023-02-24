Казахстанский боксер проиграл узбеку в бою за выход в полуфинал малого ЧМ

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 00:10
©кадр из видео

Темирхан Тезек не вышел в полуфинал "Кубка Странджа", сообщает корреспондент Vesti.kz. Международный турнир, который называют малым чемпионатом мира по боксу, проходит в Софии (Болгария).

Сегодня, 23 февраля, он провел четвертьфинальный поединок в рамках весовой категории до 67 килограммов. Соперником Тезека был представитель Узбекистана Бехзод Хамидов. Казахстанец приграл решением судей со счетом 2:3.  

Также сегодня свои бои за выход в 1/2 финала проведут Бекзат Танатар (86 кг) и Камшыбек Кункабаев (+92 кг). Оба также встретятся с боксерами из Узбекистана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Болгария

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