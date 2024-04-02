Как казахстанский боксер проделал путь от курьера до олимпийца

Боксер из Казахстана Ертуган Зейнуллинов поспорит за право представлять Казахстан на Олимпийских играх в Париже, сообщают Vesti.kz. Он поборется за эту возможность с партнерами по сборной Казахстана. Несколько лет назад Ертуган покидал спорт из-за нехватки денег.

26-летний спортсмен выступит на турнире, по итогам которого станет известно, кто из казахстанцев поедет на квалификационный турнир за олимпийскую лицензию в весовой категории до 63,5 килограмма. История Зейнуллинова похожа на сценарий к мотивационному фильму.

"Ертуган вырос без отца. Мама работает на рынке. Вы бы видели, на какой машине мы ехали из Алматы в Кунаев в гости к родне. "Мерседес", который видел перестройку, лихие 90-е, триумф боксеров в Сиднее и многое другое. Но старый "Мерседес" оказался лишь афишей к непростой жизни боксера. Оказывается, он бросал свой вид спорта. Проиграв на чемпионате Казахстана и вылетев с заработной ставки, только создавший свою семью Ертуган пошел работать в курьеры. Да, он развозил еду по мегаполису на велосипеде, пока его случайно не увидел личный тренер братьев Оралбай Аскар Еркебаев. Он и сказал перспективному спортсмену вновь вернуться в зал", - рассказал журналист Аян Толеген в своем телеграм-канале.

Отметим, что Зейнуллинов пропустил Спартакиаду, на которой определялись участники первого квалификационного турнира к Олимпиаде. На Азиатских играх - 2022 в Ханчжоу Ертуган Зейнуллинов дошел до четвертьфинала, где уступил сопернику из Монголии.

Добавим, что квалификационные соревнования в весе до 63,5 килограмма пройдут с 8 по 11 апреля. Победитель отправится на последний лицензионный турнир в Таиланд.