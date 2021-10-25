Казахстанский боксер получил в соперники "мастера защиты" на первый бой ЧМ-2021

©Данияр Майлыбаев/olympic.kz©
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Сегодня 07:45

Казахстанский боксер Серик Темиржанов, выступающий в весовой категории до 57 килограммов, узнал соперника по стартовому поединку на чемпионате мира-2021 в Сербии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Им стал представитель Монголии Энх-Амаром Хархуу. Их бой в рамках 1/32 финала состоится 25 октября. Расписание доступно здесь.

Международная ассоциация бокса (AIBA) отметила навыки монгольского боксера, назвав его "мастером защиты".

29-летний Хархуу является бронзовым призером чемпионата Азии, чемпионом Универсиады в Казани и участником летних Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

 

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу Сербия Темиржанов Серик Монголия


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Сегодня 07:45
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