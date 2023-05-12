Казахстанский боксер оценил бой на ЧМ-2023 перед финалом с казахом из Китая

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Вчера 23:36
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Казахстанский боксер Нурбек Оралбай прокомментировал итоги полуфинального боя на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz. В весовой категории до 80 килограммов Оралбай победил российского боксера Имама Хатаева.

"Слава богу, выиграл полуфинальный бой! Огромное спасибо за поддержку! На этом не остановимся, мы сюда приехали за золотом! Обещаю, что в финале приложу все усилия, чтобы поднять наш флаг на вершину. Спасибо за поддержку", - заявил Оралбай.

Таким образом, Оралбай, выигравший в прошлом году бронзу на чемпионате Азии, а в 2018 становившийся чемпионом мира среди молодежи, вышел в финал, где встретится с этническим казахом из Китая Тохтарбеком Танатканом.

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Метки:
Оралбай Нурбек ЧМ по боксу Сборная Казахстана по боксу

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