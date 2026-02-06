Казахстанский боксер отправил соперника в нокдаун и завоевал медаль

Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай пробился в 1/2 финала престижного турнира Boxam Elite, проходящего в Ла-Нусии (Испания), сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала в весовой категории до 90 килограммов он встречался с французом Кандоро Сукуной. Поединок завершился разгромной победой казахстанца единогласным решением судей - 5:0. При этом во втором раунде соперник Тогамбая побывал в нокдауне.

Таким образом, казахстанец гарантировал себе как минимум бронзу соревнований.

Международный турнир Boxam Elite-2026 проходит с 3 по 8 февраля и объединяет соревнования среди мужчин и женщин. В мужской части турнира Казахстан представлен 18 боксёрами, которые выступают в десяти весовых категориях. В женском зачёте за награды сражаются 14 представительниц страны, заявленных в девяти весах.

Особую значимость этому старту придаёт тот факт, что Boxam Elite-2026 стал первым официальным турниром для национальной сборной Казахстана под руководством нового главного тренера Нуржана Насанова. Специалист был назначен на должность 10 января, сменив Кайрата Сатжанова.