Казахстанский боксер отправил в нокдаун соперника и гарантировал себе медаль турнира в Таиланде

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Сегодня 13:01

Казахстанский боксер Аятулла Такижанов вышел в полуфинал международного турнира Thailand Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В четвертьфинальном бою в весовой категории до 75 килограммов Такижанов встречался с местным боксером Борворном Кадамнуаном. Казахстанец выиграл по очкам. Кроме того, его соперник в финальном раунде побывал в нокдауне.

Напомним, ранее в этой весовой категории казахстанец Тимур Нурсеитов уступил сопернику из Индии и остался без медали турнира.

Ранее Казахстан, благодаря Нурбеку Оралбаю (до 81 килограмма), обеспечил себе медаль турнира. 

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Таиланд


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