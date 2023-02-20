Казахстанский боксер нокаутировал титулованного итальянца на старте малого ЧМ-2023

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 19:36
©instagram.com/tankay_yerassyl/

Казахстанский боксер Ерасыл Танкай провел бой на международном турнире Кубок Странджа в Софии (Болгария), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником казахстанца в весовой категории до 60 килограммов был итальянец Даниэле Салерно. В третьем раунде рефери отсчитал Салерно нокдаун, а затем остановил бой, который техническим нокаутом выиграл казахстанец.

Судейские записки по итогам двух раундов отобразили преимущество Ерасыла - 20:17, 20:18, 19:19, 20:17, 20:18.

Отметим, что Салерно является титулованным боксером. Он четыре раза выигрывал национальный чемпионат среди юниоров, молодежи (дважды) и становился победителем среди взрослых.

Напомним, что Казахстан на этом турнире, который также называют малым чемпионатом мира, представлен в 12 весовых категориях.

Завтра, 21 февраля, на ринг выйдут пять представителей Казахстана.

Дневная сессия (17:00)
57 килограммов. Оразбек Асылкулов - Джуд Галлахер (Ирландия)
63,5 килограмма. Ертуган Зейнуллинов - Конде Ойер Ибаррече (Испания)

Вечерняя сессия (22:00)
54 килограмма. Бекзат Алдамжаров - Биллаль Беннама (Франция)
67 килограммов. Темирхан Тезек - Пламен Янков (Болгария)
86 килограммов. Бекзат Танатаров - Картик (Индия)

Также известно расписание с участием казахстанцев на следующие дни.

22 февраля

Дневная сессия (17:00)
75 килограммов. Нурканат Райыс - Доминик Молинаро (Австралия)
+92 килограмма. Камшыбек Кункабаев - Стэн Бертенс (Нидерланды)

23 февраля

Дневная сессия (17:00)
51 килограмм. Кенже Муратулы - Бишвамитра Чонгтхам (Индия)
80 килограммов. Бекзад Нурдаулетов - Артем Агеев (Сербия)
92 килограмма. Абзал Куттыбеков - Артем Иорданян (Грузия)

Вечерняя сессия (22:00)
48 килограммов. Ернур Кайрат - Лука Кублашвили (Грузия)

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Сборная Казахстана по боксу Кубок Странджа Болгария

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 19:36
Любительский бокс
Казахстанский боксер нокаутировал титулованного итальянца на старте малого ЧМ-2023
Сегодня , 12:36
Любительский бокс
Вслед за США вторая сборная отказалась от участия в ЧМ по боксу
Сегодня , 07:53
Любительский бокс
Казахстан узнал первых соперников на малом ЧМ по боксу. Расписание боев
18 февраля, 07:26
Любительский бокс
Кункабаев и Нурдаулетов в строю. Назван состав сборной Казахстана по боксу на Кубок Странджа-2023
15 февраля, 00:16
Любительский бокс
"Удар хороший, да". Президент Казахстана оценил силу чемпионки мира по боксу
11 февраля, 23:01
Любительский бокс
Чемпион Азии по боксу из Казахстана стал победителем турнира в Венгрии
11 февраля, 22:48
Любительский бокс
Казахстан завоевал пятое золото на престижном турнире по боксу
11 февраля, 22:28
Любительский бокс
Казахстан без боя выиграл еще одно золото престижного турнира по боксу в Венгрии
11 февраля, 21:45
Любительский бокс
Казахстан завоевал третье золото на турнире по боксу в Венгрии
11 февраля, 21:25
Любительский бокс
Участник Олимпиады из Казахстана победил чемпиона Европы по боксу
© 2008 - 2023 ТОО «EML»