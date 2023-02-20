Казахстанский боксер нокаутировал титулованного итальянца на старте малого ЧМ-2023

Казахстанский боксер Ерасыл Танкай провел бой на международном турнире Кубок Странджа в Софии (Болгария), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником казахстанца в весовой категории до 60 килограммов был итальянец Даниэле Салерно. В третьем раунде рефери отсчитал Салерно нокдаун, а затем остановил бой, который техническим нокаутом выиграл казахстанец.

Судейские записки по итогам двух раундов отобразили преимущество Ерасыла - 20:17, 20:18, 19:19, 20:17, 20:18.

Отметим, что Салерно является титулованным боксером. Он четыре раза выигрывал национальный чемпионат среди юниоров, молодежи (дважды) и становился победителем среди взрослых.

Напомним, что Казахстан на этом турнире, который также называют малым чемпионатом мира, представлен в 12 весовых категориях.

Завтра, 21 февраля, на ринг выйдут пять представителей Казахстана.

Дневная сессия (17:00)

57 килограммов. Оразбек Асылкулов - Джуд Галлахер (Ирландия)

63,5 килограмма. Ертуган Зейнуллинов - Конде Ойер Ибаррече (Испания)

Вечерняя сессия (22:00)

54 килограмма. Бекзат Алдамжаров - Биллаль Беннама (Франция)

67 килограммов. Темирхан Тезек - Пламен Янков (Болгария)

86 килограммов. Бекзат Танатаров - Картик (Индия)

Также известно расписание с участием казахстанцев на следующие дни.

22 февраля

Дневная сессия (17:00)

75 килограммов. Нурканат Райыс - Доминик Молинаро (Австралия)

+92 килограмма. Камшыбек Кункабаев - Стэн Бертенс (Нидерланды)

23 февраля

Дневная сессия (17:00)

51 килограмм. Кенже Муратулы - Бишвамитра Чонгтхам (Индия)

80 килограммов. Бекзад Нурдаулетов - Артем Агеев (Сербия)

92 килограмма. Абзал Куттыбеков - Артем Иорданян (Грузия)

Вечерняя сессия (22:00)

48 килограммов. Ернур Кайрат - Лука Кублашвили (Грузия)