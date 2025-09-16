Казахстанские чемпионки снова взорвали сеть: их танец после победы стал вирусным

Казахстанские чемпионки мира по боксу снова взорвали соцсети своим фирменным танцем после триумфа на мировом первенстве в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.
Аида Абикеева, Наталья Богданова и Алуа Балкибекова отметили завоевание золотых медалей ярким победным танцем - ролик стремительно разлетелся по сети и собрал свыше 45 тысяч лайков всего за 20 часов.
"Молодцы девочки!";
"Красотки, чемпионки наши, қыздар только алға!";
"Наши смелые девочки номер один в мире";
"Тренд с чемпионами мира два раза в год";
"По традиции тренд", - отметили комментаторы под видео.
Этот танцевальный флешбек напомнил фанатам о мартовском чемпионате мира в сербском Нише, где казахстанские спортсменки впервые покорили тренды своими зажигательными движениями. Теперь новые победы стали отличным поводом вернуть тот самый вирусный танец.
Женская сборная Казахстана с триумфом завершила чемпионат мира по боксу в Ливерпуле, возглавив медальный зачёт: на счету команды три золотые, одна серебряная и две бронзовые награды.
В соцсетях при этом заметили, что серебряный призёр Назым Кызайбай ничуть не уступает чемпионкам и тоже заслуживает попасть в ставшее вирусным видео.
"Назым пусть и серебро, но...";
"Без Назым не так весело";
"Надо было и Назым добавить", - написали они.
Сегодня женская сборная Казахстана по боксу прилетела из Ливерпуля в Алматы, а часть мужской команды приземлилась в Астане.