Казахстанские боксеры записали видеообращение к Токаеву

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Сегодня 11:31
©instagram.com/boxingkazakhstan

Казахстанские боксеры во главе с капитаном национальной команды Асланбеком Шымбергеновым обратились к Главе государства Касым-Жомарту Токаеву, сообщают Vesti.kz.

Они поблагодарили его и болельщиков за поддержку.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, от чистого сердца поздравляем вас с золотой медалью! Всем, кто болел за нас, спасибо! Алга, Казахстан!", - говорится в видеообращении команды.

Напомним, Казахстан завоевал пять медалей - четыре золотых и одну серебряную, заняв второе место в медальном зачете ЧМ-2023. Этим самым команда повторила исторический успех 2013 года.

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Метки:
ЧМ по боксу Сборная Казахстана по боксу Токаев Касым-Жомарт Шымбергенов Асланбек

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