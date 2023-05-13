Казахстанские боксеры провели битву взглядов перед финалом ЧМ-2023

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Вчера 15:20
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Сегодня, 13 мая, состоится первый день финалов на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан). Свои бои проведут и представители сборной Казахстана Санжар Ташкенбай и Дулат Бекбауов, сообщают Vesti.kz.

Ташкенбай (до 48 килограммов) встретится с грузином Сахилом Алахвердови, а Бекбауов (до 67 килограммов) выйдет в ринг против Асадхужи Муйдинхужаева из Узбекистана.

Перед этими поединками боксеры взвесились и провели дуэль взглядов.

Начало боев - в 18:00 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна здесь.

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Метки:
ЧМ по боксу Сборная Казахстана по боксу

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