Казахстанские боксеры провели битву взглядов перед финалом ЧМ-2023

Сегодня, 13 мая, состоится первый день финалов на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан). Свои бои проведут и представители сборной Казахстана Санжар Ташкенбай и Дулат Бекбауов, сообщают Vesti.kz.

Ташкенбай (до 48 килограммов) встретится с грузином Сахилом Алахвердови, а Бекбауов (до 67 килограммов) выйдет в ринг против Асадхужи Муйдинхужаева из Узбекистана.

Перед этими поединками боксеры взвесились и провели дуэль взглядов.

Начало боев - в 18:00 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна здесь.