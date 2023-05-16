Казахстанские боксеры подарили Токаеву перчатки

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Сегодня 17:51
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Члены сборной Казахстана по боксу подарили Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву боксерские перчатки, передают Vesti.kz.

Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу в резиденции Акорда, поздравив спортсменов с яркой победой.

Среди фотографий, опубликованных пресс-службой Президента, можно заметить белые боксерские перчатки с подписями казахстанских спортсменов. На фото запечатлен момент передачи этого подарка Касым-Жомарту Токаеву главным тренером сборной Казахстана Мырзагали Айтжановым.


akorda.kz

На ЧМ-2023 казахстанские боксеры завоевали пять медалей - четыре золотых и одну серебряную. С этим результатом Казахстан занял второе место в медальном зачете. Первыми стали хозяева ринга - у Узбекистана пять золотых, две серебряные и две бронзовые награды.

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