Казахстанская боксерша выиграла бой с нокдауном и пробилась в финал ЧА в Дубае

Казахстанка Римма Волосенко вышла в финал чемпионата Азии по боксу в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 60 килограммов она прошла Симранжит Батх из Индии - 5:0 (30-26, 30-27, 30-27, 30-27, 30-25).

Волосенко устроила настоящую рубку на ринге, уверенно забрав все раунды. Более того, в заключительной 3-минутке сопернице отсчитали нокдаун.

Ранее в финал вышли Валентина Хальзова (до 69 килограммов), Алуа Балкибекова (до 48 килограммов), Назым Кызайбай (до 51 килограмма), Владислава Кухта (до 57 килограммов). А вот Дина Жоламан, выступавшая в весе до 54 килограммов, проиграла в полуфинале Сакши из Индии и стала бронзовой призеркой турнира.

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