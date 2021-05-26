Казахстанская боксерша Волосенко второй из женской сборной взяла медаль чемпионата Азии

28-летняя казахстанка Римма Волосенко одержала победу в стартовом бою на чемпионате Азии по боксу в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Боксерша начала свое выступление со стадии 1/4-й. В весовой категории до 60-ти килограммов ее первой соперницей стала Монхор Намун из Монголии. По итогам трех раундов представительница Казахстана была признана лучшей раздельным решением судей.

Выход в полуфинал гарантировал Волосенко медаль чемпионата Азии, которая станет для нее первой в карьере. В случае победы в1/2-й она будет драться за "золото", а в случае поражения станет обладательницей "бронзы".

Напомним, что ранее в полуфинал чемпионата Азии прошли Даниял Сабит, Василий Левит и Назым Кызайбай.

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