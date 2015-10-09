Казахстанку признали новой звездой азиатского бокса

Азиатская конфедерация бокса (ASBC) высоко оценила достижения казахстанской спортсменки Алины Кудайгеновой, которая стала трехкратной чемпионкой Азии и была признана лучшей юной боксеркой на Азиатском молодежном и юниорском чемпионате по боксу, прошедшем в Коломбо (Шри-Ланка), передают Vesti.kz.

Первые успехи на международной арене

17-летняя Кудайгенова, родившаяся 18 апреля 2008 года в Карагандинской области, начала международную карьеру в 15 лет. В 2023 году она завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате Азии в Астане, а также бронзу на юниорском чемпионате мира в Ереване. Позже она стала победительницей национального первенства.

Успешный 2024-й год

В 2024 году казахстанка продолжила успешную серию: победила на юниорском турнире памяти Ибрагимова в Алматы, защитила свой титул чемпионки Азии в Аль-Айне (ОАЭ), а также одержала досрочную победу в финале молодежного чемпионата Казахстана, остановив Айшу Сариеву.

Финал в Коломбо: быстрая победа

В финале последнего турнира в Шри-Ланке Кудайгенова выступила в весовой категории до 63 кг против местной спортсменки Араччиге Виджесингхе. Уже в первой минуте боя казахстанка показала мощное преимущество, и угол соперницы отказался от продолжения поединка.

Признание от ASBC

Как подчеркивает ASBC, Алина Кудайгенова входит в число главных звезд молодежного бокса континента и остается одной из самых перспективных юниорок Азии.