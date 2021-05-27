Казахстанка победила соперницу из Индии и оформила выход в финал ЧА по боксу

Казахстанская боксерша Фариза Шолтай победила Савети из Индии в поединке за выход в финал чемпионата Азии в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой в весовой категории до 81 килограмма получился непростым для Шолтай, но несмотря на это, она завоевала право побороться за "золото" в следующем поединке.

Ранее в финал вышли Валентина Хальзова (без борьбы, до 69 килограммов), Алуа Балкибекова (до 48 килограммов), Назым Кызайбай (до 51 килограмма), Владислава Кухта (до 57 килограммов), Римма Волосенко (до 60 килограммов), Милана Сафронова (до 64 килограммов). А вот Дина Жоламан (до 54 килограммов) и Марина Вольнова (до 75 килограммов) выбыли из борьбы за "золото".

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