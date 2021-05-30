Казахстанка победила боксершу из Узбекистана в первом финале чемпионата Азии

Казахстанка Алуа Балкибекова стала чемпионкой Азии по боксу в весе до 48 килограммов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финальном поединке ЧА-2021 в Дубае она встречалась с Гуласал Султоналиевой из Узбекистана и победила ее раздельным решением со счетом 4:1.

Напомним, сегодня, 30 мая, еще восемь представительниц Казахстана выступят в финале чемпионата Азии, четыре из них будут биться с боксершами из Узбекистана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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