Казахстанка победила боксершу из Узбекистана в первом финале чемпионата Азии

Бой прошел в весе до 48 килограммов.

Фото: КФБ©
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Сегодня 20:14

Казахстанка Алуа Балкибекова стала чемпионкой Азии по боксу в весе до 48 килограммов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финальном поединке ЧА-2021 в Дубае она встречалась с Гуласал Султоналиевой из Узбекистана и победила ее раздельным решением со счетом 4:1.

Напомним, сегодня, 30 мая, еще восемь представительниц Казахстана выступят в финале чемпионата Азии, четыре из них будут биться с боксершами из Узбекистана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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Метки:
ЧА по боксу Сборная Казахстана по боксу


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Сегодня 20:14
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