Казахстанец Закир Сафиуллин вылетел с чемпионата Азии по боксу после четвертьфинала

34-летний казахстанский боксер Закир Сафиуллин потерпел поражение во втором бою на чемпионате Азии в Дубае (ОАЭ) и вышел в полуфинал, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне он успешно стартовал на турнире в весовой категории до 64 килограммов, преодолев первый круг. А сегодня, 25 мая, проиграл свой четвертьфинальный поединок.

Соперником Сафиуллина, одного из ветеранов сборной Казахстана, стал Баатарсухийн Чинзориг из Монголии. Судьи отдали предпочтение оппоненту казахстанца со счетом 4:1.

Напомним, что Сафиуллин является обладателем олимпийской лицензии и будет представлять Казахстан на Играх в Токио. На ЧА-2015 Сафиуллин завоевал "серебро" в категории до 60 килограммов.

Ранее первую медаль чемпионата Азии по боксу Казахстану принес 18-летний легковес Даниял Сабит.

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