Казахстанец против чемпиона мира из Узбекистана: прямая трансляция 3-го дня Кубка мира по боксу

Сегодня, 17 июня, три представителя сборной Казахстана выступят в третий соревновательный день второго этапа Кубка мира по боксу от World Boxing, проходящего в китайском Гуйяне, передают Vesti.kz.

Так, Серик Темиржанов проведёт свой второй бой на турнире. Его соперником будет 19-летний американец Салим Еллис Бей, который является финалистом малого ЧМ-2026 в Болгарии и Кубка мира в Бразилии.

Чемпион мира-2025 Абылайхан Жусупов стартует поединком против бразильца Кайана Рейеса, чемпиона этапа Кубка мира в Астане-2025.

Чемпион Азии-2026 Сабыржан Аккалыков дебютирует в новом весе (80 кг) и встретится с чемпионом мира из Узбекистана Жавохиром Умматалиевым.

Утренняя сессия (9:00 по времени Казахстана)

4-я пара. 60 кг, 1/8 финала. Ринг В

Серик Темиржанов - Салим Еллис Бей (США)

9-я пара. 70 кг, 1/8 финала. Ринг В

Абылайхан Жусупов - Кайан Рейес (Бразилия)Дневная сессия (15:30)

8 пара. 80 кг, 1/8 финала. Ринг А

Сабыржан Аккалыков - Жавохир Умматалиев (Узбекистан)Прямая трансляция Кубка мира по боксу в Китае

Прямая трансляция турнира доступа на официальном YouTube канале World Boxing.

Ринг А

Ринг В