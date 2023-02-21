Казахстанец побил хозяина ринга на малом ЧМ по боксу

Казахстанский боксер Темирхан Тезек провел бой на Кубке Странджа в Софии (Болгария), который также называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником казахстанца, выступающего в весовой категории до 67 килограммов, был местный боксер Пламен Янков. Бой завершился победой Тезека раздельным решением судей.

Отметим, что болгарский боксер становился чемпионом и призером национального первенства, а Тезек завоевывал серебро чемпионата Казахстана.

Добавим, что сегодня, 21 февраля, Бекзат Танатаров в весе до 86 килограммов будет биться с индийцем Картиком.

Напомним, что ранее Ертуган Зейнуллинов (63,5 килограмма) досрочно выиграл у испанца Конде Ойера Ибаррече, а Оразбек Асылкулов (57 килограммов) победил ирландца Джуда Галлахера.

Также отметим, что накануне Ерасыл Танкай в весе до 60 килограммов "вырубил" титулованного итальянца.

Единственную потерю Казахстан понес в лице Бекзата Алдамжарова, который в весе до 57 килограммов уступил французу Биллалу Беннама.