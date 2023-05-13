Казахстан завоевал первое золото на ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте

Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай выступил в финале чемпионата мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 48 килограммов казахстанец встречался с грузином Сахилом Алахвердови. Ташкенбай уверенно провел все три раунда, продемонстрировав преимущество над соперником, что вылилось в единогласное решение судей отдать ему победу.

Таким образом, казахстанский боксер стал первым обладателем золота на чемпионате мира в Ташкенте.

Также сегодня, 13 мая на ринг выйдет Дулат Бекбауов, который в весовой категории до 67 килограммов проведет бой против Асадхужи Муйдинхужаева из Узбекистана.

В воскресенье, 14 мая, еще три казахстанских боксера поспорят за золото чемпионата мира. В первой паре сессии Махмуд Сабырхан, выступающий в весовой категории до 54 килограммов, выступит против Ойбека Джураева из Узбекистана.

В четвертой паре в весовой категории до 71 килограмма состоится еще одна дуэль Казахстана и Узбекистана в лице капитана команды Асланбека Шымбергенова и Саиджамшида Джафарова. А в следующем поединке, который пройдет в весе до 80 килограммов, Нурбек Оралбай встретится с этническим казахом из Китая Тохтарбеком Танатканом.