Казахстан завоевал медали на турнире по боксу в Литве

Казахстанские боксеры продолжают выступление на международном турнире имени Альгирдаса Шоцикаса в Каунасе (Литва), сообщают Vesti.kz.

Так, Даниял Сабит, выступающий в весе до 51 килограмма в 1/2 финала уступил Ричардсу Скотту из Уэльса. Казахстанец довольствовался бронзой.

Асылжан Серикбай (до 57 кг) единогласным решением судей одолел поляка Павла Браха и поборется за золото соревнований.

Еще один представитель Казахстана Алмат Абдуали нокаутировал украинца Тимура Бобошко и вышел в финал турнира.