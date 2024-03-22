Казахстан завоевал медали на турнире по боксу в Литве

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Сегодня 20:58
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Казахстанские боксеры продолжают выступление на международном турнире имени Альгирдаса Шоцикаса в Каунасе (Литва), сообщают Vesti.kz.

Так, Даниял Сабит, выступающий в весе до 51 килограмма в 1/2 финала уступил Ричардсу Скотту из Уэльса. Казахстанец довольствовался бронзой.

Асылжан Серикбай (до 57 кг) единогласным решением судей одолел поляка Павла Браха и поборется за золото соревнований.

Еще один представитель Казахстана Алмат Абдуали нокаутировал украинца Тимура Бобошко и вышел в финал турнира.

Метки:
Литва Сборная Казахстана по боксу

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