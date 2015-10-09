Казахстан завоевал 10 золотых медалей на международном турнире по боксу

В Алматы завершился международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза, Халық қаһарманы, первого министра обороны независимого Казахстана Сагадата Нурмагамбетова, передают Vesti.kz.

За звание чемпионов боролись более 200 боксеров из Казахстана, Армении, Азербайджана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Монголии, Узбекистана и Ирана.

По итогам этого турнира казахстанские боксеры завоевали десять золотых медалей. Чемпионами в своих весовых категориях стали Бекзат Алдамжаров (51 кг), Ернур Кайрат (54 кг), Асылжан Серикбай (57 кг), Талгат Сырымбетов (60 кг), Аубакир Маханбет (67 кг), Нурбол Мухаметали (75 кг), Акжол Абдихан (80 кг), Темирлан Мукатаев (86 кг), Бекболат Абдикерим (92 кг) и Аслан Елдибайулы (92+ кг).

Еще два золота выиграли боксеры из Азербайджана - Субхан Мамедов (48 кг) и Максуд Хасметов (63,5 кг). Также золотая медаль досталась представителю Туркменистана Байрамдурды Нурмухаммедову (71 кг).

Отметим, что всем чемпионам турнира было присвоено звание мастера спорта.

Фото:пресс-служба Министерства обороны