Казахстан забрал золото престижного турнира по боксу

Казахстанский боксер Даниял Сабит провел финальный бой на международном турнире Eindhoven Box Cup в Нидерландах, сообщают Vesti.kz.

Его соперником в решающем поединке в весовой категории до 50 килограммов стал монгольский боксер Алдархишиг Батулга.

Поединок завершился победой казахстанца, который завоевал золото престижного турнира.

Отметим, что сегодня на ринг в Эйндховене выйдут еще четыре казахстанца:70 кг. Абылайхан Жусупов - Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан);80 кг. Ерасыл Жакпеков - Артур Касьянов (Украина);85 кг. Даулет Тулемисов - Микола Лактионов (Украина);Свыше 90 кг. Нурлан Сапарбай - Денис Охьо (Германия).

Eindhoven Box Cup считается одним из самых престижных турниров в европейском любительском боксе. Для казахстанских спортсменов участие в нем - важный этап подготовки к крупным международным соревнованиям, включая квалификационные турниры Олимпийских игр.