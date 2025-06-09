Казахстан забрал золото престижного турнира по боксу

Казахстанский боксер Даниял Сабит провел финальный бой на международном турнире Eindhoven Box Cup в Нидерландах, сообщают Vesti.kz.
Его соперником в решающем поединке в весовой категории до 50 килограммов стал монгольский боксер Алдархишиг Батулга.
Поединок завершился победой казахстанца, который завоевал золото престижного турнира.
Eindhoven Box Cup считается одним из самых престижных турниров в европейском любительском боксе. Для казахстанских спортсменов участие в нем - важный этап подготовки к крупным международным соревнованиям, включая квалификационные турниры Олимпийских игр.