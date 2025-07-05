Казахстан вырвал победу в бою за финал Кубка мира по боксу

Казахстанский боксер Сабыржан Аккалыков вышел в финал Кубка мира по боксу в Астане, сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 75 килограммов он встречался с Нихилом Дубеем из Индии.

В двух раундах преимущество казахстанца было минимальным - оба раза 3:2 раздельным решением судей.

А в заключмтельнй трехминутке судьи отдали все голоса Аккалыкову. Общим итогом противостояния стала победа казахстанца раздельным решением судей - 3:2.

Аккалыков поборется за золото, а индийский боксер завоевал бронзу турнира.