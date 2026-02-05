Казахстан вырвал медаль у Испании на международном турнире по боксу

Казахстанка Назерке Серик гарантировала себе медаль на боксёрском турнире Boxam Elite в Ла-Нусии (Испания), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 65 килограммов она вырвала победу у испанки Марианны Сото Торрес со счётом 3:2 и вышла в полуфинал, обеспечив себе как минимум бронзу.

Ранее у Казахстана поражения потерпели в женской сетке Виктория Байдукова (60 кг) и Виктория Графеева (60 кг).

Международный турнир Boxam Elite-2026 проходит с 3 по 8 февраля и включает соревнования среди мужчин и женщин.

Оралбай и Сабырхан: где и когда смотреть бои боксёров Казахстана в Испании