Казахстан выиграл медальный зачет на престижном Eindhoven Box Cup

Сборная Казахстана по боксу успешно выступила на международном турнире Eindhoven Box Cup, который прошел в Эйндховене (Нидерланды), передают Vesti.kz.
Казахстанские спортсмены завоевали восемь медалей - пять золотых и три бронзовых.Золотые медали:
50 кг - Даниял Сабит
70 кг - Абылайхан Жусупов
80 кг - Ерасыл Жакпеков
85 кг - Даулет Толемисов
+90 кг - Нурлан Сапарбай
65 кг - Ертуган Зейнуллинов
75 кг - Сабыржан Аккалыков
90 кг - Сагындык Тогамбай
Также отметилась и сборная Узбекистана: несмотря на то, что страну представляли всего три спортсмена, все они поднялись на пьедестал.
Золото: Абдумалик Халоков (60 кг), Турабек Хабибуллаев (90 кг)
Серебро: Асадхужа Муйдинхужаев (70 кг)
Eindhoven Box Cup считается одним из самых авторитетных турниров в европейском любительском боксе. Для казахстанских боксеров участие в нем стало важным этапом подготовки к предстоящим крупным международным стартам, включая квалификационные турниры к Олимпийским играм.