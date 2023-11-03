Казахстан выиграл дуэль у Кыргызстана за золото ЧА по боксу

Казахстан завоевал очередную золотую медаль на чемпионате Азии-2023 по боксу среди молодежи в Астане, сообщают Vesti.kz.

На этот раз отличился выступающий в весовой категории до 71 килограмма Ислам Советов, победивший в финале кыргызстанца Вадима Баурина со счетом 5:0.

Напомним, что ранее от Казахстана победителями континентального турнира среди молодежи стали Бахтияр Анарбаев (до 60 килограммов) и Торехан Сабырхан (до 63,5 килограмма).

2 ноября определились победители ЧА среди юниоров. Казахстан завоевал 6 золотых медалей и обошел Узбекистан в топ-3.