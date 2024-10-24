Казахстан выбил четырехкратную чемпионку и оформил два разгрома на ЧМ по боксу

Представительница женской сборной Казахстана по боксу Мария Сидоренко успешно стартовала на молодежном чемпионате мира-2024, проходящем в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 70 килограммов Сидоренко встречалась с сербкой Анастасией Бошкович и одержала победу единогласным решением судей.

Таким образом, казахстанка вышла в четвертьфинал мирового первенства.

В этом году Сидоренко завоевала серебро на молодежном чемпионате Азии, который проходил в Астане.

Что касается Бошкович, то она является четырехкратной чемпионкой Сербии. Также она выигрывала бронзовые медали молодежного и юниорского чемпионатов Европы.

В других боях казахстанка Аяжан Ермек в 1/16 финала в весовой категории до 57 килограммов победила испанку Ноэлиь Висенте Хиль (5:0), а Багжан Отынбай вышла в 1/4 финала в весе до 52 килограммов, разгромив Мелисанур Эфе из Турции.