Казахстан vs Узбекистан: прямая трансляция финалов ЧМ-2025 по боксу

Сегодня, 14 сентября, казахстанские боксёры выйдут на ринг в финальных боях чемпионата мира-2025, который проходит в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

Расписание финалов

Дневная сессия (начало — 16:00)

Женщины, 48 кг: Назым Кызайбай — Минакши (Индия)

Мужчины, 50 кг: Санжар Ташкенбай — Баттулга Алдархишиг (Монголия)

Мужчины, 55 кг: Махмуд Сабырхан — Рафаэль Лосано Серрано (Испания)

Вечерняя сессия (начало — 22:00)

Женщины, 51 кг: Алуа Балкибекова — Бусеназ Чакыроглу (Турция)

Женщины, 65 кг: Аида Абикеева — Навбахор Хамидова (Узбекистан)

Мужчины, 70 кг: Торехан Сабырхан — Севон Окадзава (Япония)

Женщины, 70 кг: Наталья Богданова — Лекейша Перголити (Австралия)

Мужчины, +90 кг: Айбек Оралбай — Жахонгир Зокиров (Узбекистан)

Прямые трансляции финалов покажут телеканалы Qazaqstan и Qazsport, а также они будут доступны на официальных сайтах вещателя.

Напомним, чемпионат мира-2025 впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing и завершится сегодня, 14 сентября.