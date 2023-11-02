Казахстан vs Узбекистан, или кто стал лидером по числу финалистов на чемпионате Азии по боксу

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 10:40
©КФБ

На проходящем в Астане чемпионате Азии-2023 по боксу среди молодежи и юниоров состоялись полуфинальные поединки, по итогам которых определились финалисты, сообщают Vesti.kz.

На этой стадии турнира состоялись три принципиальных противостояния между Казахстаном и Узбекистаном. В результате счет был 2-1 в пользу "соседей".

Тем не менее, за золотые медали континентального первенства поборются семь казахстанских боксеров. По числу финалистов Казахстан делит первое место с Узбекистаном, который также делегировал семь представителей в финал.

От Индии в финальную стадию соревнований вышли четыре боксера, от Японии - три, от Туркменистана - два, а Кыргызстан, Ирак и Южная Кореи делегировали по одному представителю.

Результаты боев 1/2 финала среди молодежи:

48 килограммов:
Боранбек Бексултан (Казахстан) - Мухаммасгиос Собутханов (Узбекистан) - 5:0;

60 килограммов:
Бахтияр Анарбаев (Казахстан) - Акито Хорие (Япония) - 4:1;

63,5 килограмма:
Торехан Сабырхан (Казахстан) - Омар Әл Хадиди (Иордания) - ТКО;

67 килограммов:
Нурбек Мурсал (Казахстан) - Шавкатжон Болтаев (Узбекистан) - 2:5;

71 килограмм:
Ислам Советов (Казахстан) - Малик Прит (Индия) - 4:1

75 килограммов:
Алдияр Абдиллаев (Казахстан) - Фазлиддин Еркинбоев (Узбекистан) - 0:5

80 килограммов:
Даулет Толемисов (Казахстан) - Ким Минсеонг (Корея) - 5:2;

86 килограммов:
Виктор Литвинов (Казахстан) - Шин Минсюнг (Корея) - ТКО;

92 килограмма:
Нуржан Думан (Казахстан) - Жун Бхарат (Индия) - 1:4;

+92 килограмма:
Иван Ермоленко (Казахстан) - Рази Лакшай (Индия) - 5:0.

Международная ассоциация бокса (IBA) озвучила призовой фонд для чемпионов и призеров. Так, победители турнира получат по 1 000 долларов, 500 долларов положены за серебро, а бронзовым медалистам вручат по 250 долларов.

Метки:
Сборная Казахстана по боксу Узбекистан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:30
Любительский бокс
Казахстан в два раза превзошел Узбекистан по боксерам в финале чемпионата Азии
Сегодня , 10:40
Любительский бокс
Казахстан vs Узбекистан, или кто стал лидером по числу финалистов на чемпионате Азии по боксу
Сегодня , 10:25
Любительский бокс
Казахстанского тяжеловеса после сенсации лишили финала чемпионата Азии по боксу
Сегодня , 09:15
Любительский бокс
Брат Казахского Ломаченко нокаутировал соперника и вышел в финал чемпионата Азии
28 октября, 20:00
Любительский бокс
Казахстанский тяжеловес совершил сенсацию в бою с узбекским боксером на чемпионате Азии
27 октября, 21:17
Любительский бокс
Назым Кызайбай опубликовала необычное фото и восхитила фанатов
25 октября, 07:45
Любительский бокс
Нокаутом закончился бой брата Казахского Ломаченко
24 октября, 09:31
Любительский бокс
IBA пригрозила судом World Boxing. Известна причина
21 октября, 09:59
Любительский бокс
Казахстан примет молодежный и юниорский чемпионат Азии по боксу
16 октября, 00:00
Любительский бокс
Азиатская конфедерация бокса с Казахстаном в составе приняла важное решение
© 2008 - 2023 ТОО «EML»