Казахстан узнал первых соперников на малом ЧМ по боксу. Расписание боев

Сегодня, 20 февраля, в Софии (Болгария) стартует международный турнир по боксу Кубок Странджа, который также называют малым чемпионатом мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан будет представлен в 12 весовых категориях:

48: Ернур Кайрат

51: Кенже Муратулы

54: Бекзат Алдамжаров

57: Оразбек Асылкулов

60: Ерасыл Танкай

63,5: Ертуган Зейнуллинов

67: Темирхан Тезек

75: Нурканат Райыс

80: Бекзад Нурдаулетов

86: Бекзат Танатаров

92: Абзал Куттыбеков

+92: Камшыбек Кункабаев

Расписание первых боев казахстанцев (время Астаны).

20 февраля

Дневная сессия (17:00)

60 килограммов. Ерасыл Танкай - Даниэле Салерно (Италия)

21 февраля

Дневная сессия (17:00)

57 килограммов. Оразбек Асылкулов - Джуд Галлахер (Ирландия)

63,5 килограмма. Ертуган Зейнуллинов - Конде Ойер Ибаррече (Испания)

Вечерняя сессия (22:00)

54 килограмма. Бекзат Алдамжаров - Биллаль Беннама (Франция)

67 килограммов. Темирхан Тезек - Пламен Янков (Болгария)

86 килограммов. Бекзат Танатаров - Картик (Индия)

22 февраля

Дневная сессия (17:00)

75 килограммов. Нурканат Райыс - Доминик Молинаро (Австралия)

+92 килограмма. Камшыбек Кункабаев - Стэн Бертенс (Нидерланды)

23 февраля

Дневная сессия (17:00)

51 килограмм. Кенже Муратулы - Бишвамитра Чонгтхам (Индия)

80 килограммов. Бекзад Нурдаулетов - Артем Агеев (Сербия)

92 килограмма. Абзал Куттыбеков - Артем Иорданян (Грузия)

Вечерняя сессия (22:00)

48 килограммов. Ернур Кайрат - Лука Кублашвили (Грузия)